В Санкт-Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу

Начался осенний нерестовый период.

В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу запреты на ловлю рыбы в связи с началом осеннего нерестового периода. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

За нарушение данного запрета к рыбакам будут применяться санкции. Это штраф от двух до пяти тысяч рублей, конфискация сетей, удочек и судна. В отдельных случаях на рыбаков могут даже завести уголовное дело.

В Федеральном агентстве отметили, что профилактические мероприятия будут только усиливаться. К проверкам будут привлекать полицейских и общественных инспекторов.

Ранее врио руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству отметил, что любительская рыбалка осуществляется свободно и бесплатно.

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