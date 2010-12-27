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В Санкт-Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу
Сегодня, 13:51
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nastya960

В Санкт-Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу

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Начался осенний нерестовый период.

В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу запреты на ловлю рыбы в связи с началом осеннего нерестового периода. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

За нарушение данного запрета к рыбакам будут применяться санкции. Это штраф от двух до пяти тысяч рублей, конфискация сетей, удочек и судна. В отдельных случаях на рыбаков могут даже завести уголовное дело.

В Федеральном агентстве отметили, что профилактические мероприятия будут только усиливаться. К проверкам будут привлекать полицейских и общественных инспекторов.  

Ранее врио руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству отметил, что любительская рыбалка осуществляется свободно и бесплатно. 

Фото: pixabay 

Теги: рыба, рыбалка, федеральное агентство по рыболовству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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