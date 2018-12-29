Яковлев: "Любительская рыбалка осуществляется свободно и бесплатно"

Но есть ряд других ограничений для любителей. И с ними стоит ознакомиться.

В конце 2018 года были внесены изменения в закон о любительской рыбалке. Главный тезис новых Правил рыболовства гласит о том, что любительская рыбалка осуществляется свободно и бесплатно. Но это совсем не означает, что никаких ограничений для рыболов-любителей нет.

В СЗФО с 2019 года один рыбак может поймать не более 10 килограммов рыбы. Что касается такой рыбы как щука, корюшка, салака и другие, то один рыбак сможет увезти с собой не более 5 килограммов. Такую рыбу как судак можно вылавливать не более 5 штук за один раз.

Штрафы за преувеличиение нормы также были увеличены. В 2018 проиндексированы штрафы: так за одного судака свыше нормы рыбаки раньше платили 250 рублей, теперь эта сумма выросла до 3505 рублей. За корюшку, выловленную в Балтике теперь придется заплатить не 20, а 100 рублей.

Так как в данном законе много нюансов, временно исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, советует как можно внимательнее ознакомиться с ним рыбакам-любителям.

Ранее на Piter.TV: За 2018 год в Петербурге и Ленобласти выловили почти 27 тысяч тонн кильки и салаки.

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