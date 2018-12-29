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За 2018 год в Петербурге и Ленобласти выловили почти 27 тысяч тонн кильки и салаки
Сегодня, 13:40
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nastya960

За 2018 год в Петербурге и Ленобласти выловили почти 27 тысяч тонн кильки и салаки

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В Петербурге подвели итоги деятельности рыбохозяйственной отрасли СЗФО в 2018. Об итогах 2018 года журналистам рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

По итогам за прошедший год по официальным данным по Северо-западномо ФО было выловлено 277 165 тонн биологических водных ресурсов. Если брать отдельно Санкт-Петербург и область, то за 2018 год было выловлено 26 754 тонны кильки и салаки. 

Что касается незаконного вылова рыбы в СЗФО, то в Ленинградской области зарегистрировано наибольшее количество браконьеров. В Петербурге и области было возбуждено 2600 административных дел на сумму 6 миллионов рублей. На данный момент взыскано 5 миллионов рублей.

Ранее на Piter.TV: На Северо-Западе за 2018 год было изъято 12 888 килограммов рыбы.
Фото: pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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