  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Северо-Западе за 2018 год было изъято 12 888 килограммов рыбы
Сегодня, 13:26
110
nastya960

На Северо-Западе за 2018 год было изъято 12 888 килограммов рыбы

0 0

На нарушителей были возложены штрафы на 26 миллионов рублей.

В Петербурге подвели итоги деятельности рыбохозяйственной отрасли СЗФО в 2018. Об итогах 2018 года журналистам рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

Хочу уточнить, что наше ведомство охватывает только девять из одиннадцати субъектов СЗФО, к нам не относятся Калининград и Мурманск. 

Андрей Яковлев

За год было возбуждено 9483 административных дела и было изъято 12 888 килограммов биологичсеких водных ресурсов. На нарушителей были возложены штрафы на 26 миллионов рублей. Взыскано 22 миллиона 498 тысяч рублей. Также за год ведомство совместно с МВД провело 186 мероприятий по выявление незаконной деятельности. 

Фото: pixabay 

 

 

 

Теги: рыба, рыболовство, сзфо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий