На Северо-Западе за 2018 год было изъято 12 888 килограммов рыбы

На нарушителей были возложены штрафы на 26 миллионов рублей.

В Петербурге подвели итоги деятельности рыбохозяйственной отрасли СЗФО в 2018. Об итогах 2018 года журналистам рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

Хочу уточнить, что наше ведомство охватывает только девять из одиннадцати субъектов СЗФО, к нам не относятся Калининград и Мурманск. Андрей Яковлев

За год было возбуждено 9483 административных дела и было изъято 12 888 килограммов биологичсеких водных ресурсов. На нарушителей были возложены штрафы на 26 миллионов рублей. Взыскано 22 миллиона 498 тысяч рублей. Также за год ведомство совместно с МВД провело 186 мероприятий по выявление незаконной деятельности.

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