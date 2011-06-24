Жители СЗФО с начала 2025 года уже вложили в обезличенные металлические счета в 3 раза больше денежных средств, чем годом ранее

Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

За январь-февраль 2025 года объём вложений в обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбере на Северо-Западе вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года жители СЗФО пополнили ОМС на 468 млн рублей. Самый большой рост на Вологодчине и в Республике Коми (более чем в 5 раз), а также в Псковской области (рост в 4 раза).

Драгоценные металлы всегда считались стабильным инструментом вложения и сохранения средств, особенно в долгосрочной перспективе. Обезличенные металлические счета подходят для таких целей оптимально. С ними можно покупать и продавать металлы в любой момент в пару кликов и всегда быть в курсе их доходности. И мы наблюдаем, как растет популярность ОМС на Северо-Западе: в прошлом году портфель увеличился на 40%. Традиционно наибольшим спросом пользуется золото. Также счёт можно открыть в серебре, платине и палладии. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Вложить средства в ОМС можно в СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Вы можете уточнить наличие такой услуги непосредственно в удобном для вас офисе или выбрать нужный офис на сайте с помощью фильтра "Обезличенные металлические счета".

По итогам 2024 года жители СЗФО открыли в Северо-Западном банке Сбербанка в 2,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем годом ранее. Новые ОМС оформили почти 74 тыс. раз общим объёмом около 2,4 млрд рублей.

Сумма вложений в драгметаллы в обезличенной форме в 2024 году в 2,6 раза превысила показатели предыдущего года. Половины всего объёма приходится на петербуржцев. Также в лидерах – Вологодская, Калининградская и Архангельская области. По количеству чаще остальных в 2024 году открывали ОМС жители Северной столицы, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Тренд на сбережение: в 2024 году на Северо-Западе количество срочных вкладов в Сбере выросло более чем на 30%.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)