В Петербурге начали работу призывные комиссии

В военных комиссариатах проводят регулярную дезинфекцию помещений.

В четверг, 14 мая, стало известно, что в Северной столице заработали призывные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что военные комиссии намерены призвать около 4,5 тысяч граждан. Для этого в пункты вызовут 25 тысяч человек.

В ведомстве заявили, что ежедневно пункты призывных комиссий проходят дезинфекцию помещений. Кроме того, в военкоматы поступило 75 тысяч масок и свыше 9 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим.

Видео:пресс-служба ЗВО