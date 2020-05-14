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В Петербурге начали работу призывные комиссии

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В военных комиссариатах проводят регулярную дезинфекцию помещений.

В четверг, 14 мая, стало известно, что в Северной столице заработали призывные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что военные комиссии намерены призвать около 4,5 тысяч граждан. Для этого в пункты вызовут  25 тысяч человек.

В ведомстве заявили, что ежедневно пункты призывных комиссий проходят дезинфекцию помещений. Кроме того, в военкоматы поступило 75 тысяч масок и свыше 9 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим.

Видео:пресс-служба ЗВО

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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