В Петербурге начали работу призывные комиссии

В четверг, 14 мая, стало известно, что в Северной столице заработали призывные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Отмечается, что военные комиссии намерены призвать около 4,5 тысяч граждан. Для этого в пункты вызовут 25 тысяч человек.
В ведомстве заявили, что ежедневно пункты призывных комиссий проходят дезинфекцию помещений. Кроме того, в военкоматы поступило 75 тысяч масок и свыше 9 тысяч тестов на коронавирус.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим.
Видео:пресс-служба ЗВО
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