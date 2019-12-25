  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим
Сегодня, 15:04
37
nadezhda_sib

В Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим

0 0

При этом ряд подготовительных мероприятий провели ранее.

Губернатор Петербурге назвал введение пропускного режима в городе "нецелесообразным". Об этом Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по противодействию COVID-19.

Ранее правительство Петербурга рассматривало введение пропусков и даже провело подготовительную работу. 

Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной,

сказал губернатор. 

Подробнее о подготовке к пропускному режиму в городе можно прочитать здесь.

Фото: Piter.TV 

Теги: пропуск, пропускной режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии