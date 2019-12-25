В Петербурге пока не планируют вводить пропускной режим

При этом ряд подготовительных мероприятий провели ранее.

Губернатор Петербурге назвал введение пропускного режима в городе "нецелесообразным". Об этом Александр Беглов заявил на заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по противодействию COVID-19.

Ранее правительство Петербурга рассматривало введение пропусков и даже провело подготовительную работу.

Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной, сказал губернатор.

Подробнее о подготовке к пропускному режиму в городе можно прочитать здесь.

Фото: Piter.TV