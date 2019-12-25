Жителям Кронштадта придется оформить пропуск для въезда в город в День ВМФ

Если все документы будут в порядке, пропуск можно получить в день обращения.

Жителям Кронштадта придется оформить специальный пропуск на время проведения праздника Дня Военно-морского флота. Он пройдет 31 июля с 7:00 до 17:00.

В этот период въезд автотранспорта в Кронштадт будет ограничен. Получить пропуск смогут граждане РФ, которые проживают на территории Кронштадтского района. Будет считаться временная или постоянная регистрация, а также права на жилые помещения на территории района.

Оформить пропуск можно с 20 по 30 июля в МФЦ за Зосимова, 46, литера А. Услуга предоставляется как по предварительной записи, так и без нее. На каждое транспортное средство нужно отдельное заявление.

В МФЦ необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий факт проживания в районе или обладания правами на жилые помещения: паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации с указанием адреса / свидетельство о регистрации по месту пребывания по форме №3 / договор найма жилого помещения, выписка ЕГРН, свидетельство о праве собственности на жилое помещение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, действующий на момент подачи документов и предусматривающий страхование гражданской ответственности лица, обратившегося за предоставлением государственной услуги или копия полиса на бумажном носителе, если полис оформлен в электронном виде;

согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.

Если вы оформляете пропуск не на себя, а на человека, чьим законным представителем являетесь, то также нужен документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также доверенность на представителя или документ, подтверждающий, что вы являетесь законным представителем.

Есть все документы в порядке, то пропуск можно будет получить в МФЦ в тот же день.

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Фото: ВКонтакте / День ВМФ 2021 на форту Константин