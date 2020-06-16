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На День ВМФ пропуск в Кронштадт получили тысяча человек
Сегодня, 18:00
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На День ВМФ пропуск в Кронштадт получили тысяча человек

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В праздничный день в Кронштадте действовали ограничения.

МФЦ выдал 1049 пропусков в Кронштадт. В День Военно-морского флота попасть в город можно было только по специальному пропуску. 

Пропуска выдавали с 17 по 24 июля включительно в МФЦ на улице Зосимова. Услуги предоставлялись без предварительной записи. В праздничный день въезд автотранспорта в город ограничили. В празднике приняли участие более 50 кораблей и подводных лодок, более 50 воздушных судов и 4 тыс. военнослужащих. Парки и скверы Кронштадта были закрыты. 

Салют в честь Дня МВФ в этом году прошел в Кронштадте. 

Фото: ВКонтакте / Олег Довганюк

Теги: день вмф, кронштадт, пропуск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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