В Петербурге сотрудники Россельхознадзора не пропустили 27 тонн бразильских окорочков

Груз прибыл из штата Сан-Паулу и следовал в адрес петербургской фирмы.

В среду, 27 октября, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили Piter.tv, что в Большом порту Петербурга государственным инспектор управления провел ветеринарный контроль 27 тонн бразильских окорочков, в результате которого груз не пустили дальше.

Известно, что груз прибыл из штата Сан-Паулу и следовал в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Так, в ветеринарном сертификате был указан только номер и адрес предприятия, осуществлявшего убой и разделку мяса, а название отсутствовало. На маркировочных этикетках в качестве производителя было указано предприятие SEARA ALIMENTOS LTDA, который также зарегистрирован на убой и разделку птицы, а не производство.

Управление приняло решение приостановить движение 27 тонн куриных окорочков.

Ранее мы писали, что в Петербург не пустили 27 тонн хека.

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