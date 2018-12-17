Водитель BMW пробил ограждение Обводного канала и упал в воду

Он смог выбраться самостоятельно.

Ближе к полуночи 19 июля автомобиль BMW врезался в ограждение набережной Обводного канала, пробил его и упал в водоем. Об этом сообщили представители экстренной службы.

Инцидент произошел в районе 134 дома по набережной Обводного канала, водителю удалось выбраться из машины самостоятельно. В машине, кроме него, никого не было.

Разбитый автомобиль вытаскивали из воды с помощью подъемного крана.

Ночная погоня за BMW по Ленинскому проспекту попала на видео.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Видео: ВК/ Дорожный инспектор