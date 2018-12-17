Водитель BMW пробил ограждение Обводного канала и упал в воду

Ближе к полуночи 19 июля автомобиль BMW врезался в ограждение набережной Обводного канала, пробил его и упал в водоем. Об этом сообщили представители экстренной службы.
Инцидент произошел в районе 134 дома по набережной Обводного канала, водителю удалось выбраться из машины самостоятельно. В машине, кроме него, никого не было.
Разбитый автомобиль вытаскивали из воды с помощью подъемного крана.
Ночная погоня за BMW по Ленинскому проспекту попала на видео.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
Видео: ВК/ Дорожный инспектор
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