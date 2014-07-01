В Санкт-Петербург не пропустили пиломатериалы из Южной Америки

Выпуск тропических лесоматериалов на территорию Российской Федерации запрещён.

В морском порту Санкт-Петербурга должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль при ввозе 23 м3 пиломатериалов из древесины тропических лиственных пород (диптерикс, табебуйя и палисандр), произведённых в Боливии. Груз следовал из Турции в адрес петербургской организации.

В ходе контроля было установлено, что сведения об адресе экспортера подкарантинной продукции, указанные в фитосанитарных сертификатах, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Турции, не совпадали с данными в транспортном документе. Также в фитосанитарных сертификатах отсутствовало ботаническое наименование растений.

Выпуск тропических лесоматериалов на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее в Петербург не пустили 26 тонн изюма из Индии.

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