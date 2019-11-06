В Сан-Франциско работник станции спас пассажира, упавшего под поезд

Молниеносная реакция работника транспортной службы спасла жизнь мужчине.

В Сан-Франциско упавшего под поезд мужчину спас работник станции.

ЧП случилось на одной из станций в Сан-Франциско в вечернее время. Когда на платформе было много людей, один из пассажиров решил обойти толпу по краю платформы. Мужчина покачнулся и упал под приближающийся на огромной скорости поезд.

К счастью, рядом стоял работник станции, который молниеносно среагировал и втащил мужчину на платформу в последнюю секунду. Сообщается, что мужчина не пострадал. Спасенный пассажир поблагодарил под восторженные крики очевидцев своего спасителя.

Сегодня ранее: Поезд на Кубани отрезал женщине ногу (видео момента ЧП).

Видео: HUE