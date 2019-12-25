В селе Самарской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней

В российском селе зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.

В Самарской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней. Об этом сообщается на официальном сайте управления МЧС по региону. Экстренное ведомство отметило, что опасная ситуация зафиксирована на территории Кинель-Черкасского муниципального района. Там началась вспышка африканской чумы свиней. На данный момент от данного заболевания скончались три животных. Экспертиза доказала, что все они были заражены.

В МЧС заметили, что на данный момент эпидемиологическая ситуация с распространением чумы свиней находится на контроле ведомства. Африканская чума характеризуется специалистами высокой контагиозностью. Среди симптомов заражения наблюдаются цианоз кожи, внутреннее кровоизлияние, лихорадка. Для человека эта болезнь не опасна.

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