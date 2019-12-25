Следить за соблюдением будут полицейские и росгвардейцы.

В Самарской области введут масочный режим с 1 мая. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что решение было принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора. С 1 мая граждане будут обязаны находиться в маске на улице, в общественных местах и общественном транспорте.

Следить за соблюдением масочного режима будут полицейские и росгвардейцы.

Региональные власти, тем временем, уверяют, что с 30 апреля аптеки и торговые сети области будут обеспечены достаточным количеством одноразовых и многоразовых средств защиты.

Ранее в Калужской области ввели масочный режим.