Средствами защиты считаются одноразовые и многоразовые маски, заменяющие их текстильные изделия и респираторы.

В Калужской области ввели масочный режим из-за COVID-19. Приказ издал губернатор региона Владислав Шапша. Он опубликован на официальном сайте правительства субъекта.

В соответствии с указом жители области не смогут находиться в магазинах, общественных местах, на работе и в транспорте без масок. Обязательный масочный режим объявлен до полуночи 11 мая, как и режим самоизоляции.

Средствами защиты, согласно указу, считаются одноразовые и многоразовые маски, заменяющие их текстильные изделия, а также респираторы.

Ранее мы сообщали, что в Приморье вводится масочный режим.