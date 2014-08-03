  1. Главная
В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне
Сегодня, 14:46
Площадь огня составила около 500 квадратных метров.

В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября на полигоне ТБО "Преображенка". Из-за выброса свалочного газа началось возгорание. Площадь огня составила около 500 квадратных метров. Тушение проводят засыпкой грунтом. В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов и восемь единиц техники.

Фото: Минприроды Самарской области

