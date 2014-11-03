В тушении огня участвовали 68 специалистов и 22 единицы техники.

В Москве при пожаре в жилом доме пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на юго-западе столицы. Загорели две квартиры в пятиэтажном доме. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Площадь огня составила 65 квадратных метров.

В результате пожара пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В тушении огня участвовали 68 специалистов и 22 единицы техники.

Видео: МЧС России