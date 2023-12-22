В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне

Следователи проверяют информацию о пострадавших детях в городе Жигулевске.

По факту отравления, предположительно, парами хлора шести детей в бассейне гостиничного комплекса на территории Самарской области в городе Жигулевске возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального Следственного комитета. Известно, что днем 21 февраля в Ставропольском районе во время купания несовершеннолетние посетители почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, медики оказали им амбулаторную помощь.

Произведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия и причин ему предшествующих. пресс-служба СК РФ по региону

В региональном министерстве по здравоохранению уточнили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину.

Фото и видео: Telegram / СУ СК России по Самарской области