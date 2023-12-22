Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину

СК РФ раскрыл подробности преступления в Краснодарском крае.

Приезжему иностранцу из Таджикистана Следственным комитетом по Краснодарскому краю предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины. Известно, что преступление совершено на одном из пляжей в городе Сочи. А ночь на понедельник 46-летняя женщина и 58-летний мужчина поссорились в доме подозреваемого на улице Просвещения в Адлерском районе. Мужчина отметил, что этот конфликт возник из-за того, что жертва оскорбила его знакомого. В результате фигурант расследования избил оппонентку руками, а затем вынес ее на улицу. Там он несколько раз ударил местную жительницу камнем по голове. После этого ткело погибшей обнаружили очевидцы, которые обратились в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Сегодня судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 46-летней женщины... Вину в инкриминируемом преступлении он признал. пресс-служба СК РФ по региону

Во время допроса и проведенной проверки показаний мужчина рассказал оперативникам об обстоятельствах совершенного преступления.

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Фото и видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю