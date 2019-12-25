В Самарской области в огне погибла женщина и ее трое маленьких детей

Детям было от 4 до 11 лет.

В Самарской области на пожаре погибла женщина с тремя детьми.

Трагедия произошла сегодня в ночь на 11 августа в дачном доме в поселке Стромилово Волжского района Самарской области. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело хозяйки дома 1983 года рождения и тела ее трех малолетних детей. Детям было от 4 до 11 лет.

По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В ходе расследования дела назначены судебно – медицинские и пожаро – техническая экспертизы, будут выясняться все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

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Фото: СУ СК РФ по Самарской области