В Первоуральске грузовик насмерть сбил 10-летнего мальчика

В сети опубликовано видео с моментом ДТП с камеры наблюдения.

В Первоуральске фура переехала 10-летнего мальчика.

Сегодня, 11 августа, в Первоуральске под колесами грузовика погиб 10-летний мальчик. В социальных сетях опубликовано видео с моментом ДТП с камеры наблюдения. На кадрах видео видно, что грузовик подъезжает к пустому пешеходному переходу на небольшой скорости и продолжает движение с разворотом на перекрестке.

Когда грузовик с длинным прицепом покидает переход видно, что на проезжей части лежит тело ребенка, а мужчина бегает, что-то кричит и машет руками. Как сообщают в соцсетях, мальчик выскочил на проезжую часть на велосипеде внезапно.

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Видео:ВК, Инцидент Первоуральск