В Самарской области легковушка влетела в автокран. Три человека погибли

В сети опубликованы жуткие кадры с места ДТП.

Сегодня утром, 7 июня, в Самарской области в ДТП с легковым автомобилем и автокраном КАМАЗ три человека погибли и 4 получили травмы.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе М-5 (128 км) при подъезде к Красному Яру. Автомобиль "Лада Ларгус" въехал в попутный КАМАЗ с краном. На месте ДТП погибли 3 человека. 4 пострадавшим была оказана первая помощь на месте, затем их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП с тремя погибшими проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Очевидцы ДТП в соцсетях пишут, что, возможно, водитель "Лады" уснул за рулем.

Накануне Piter.TV публиковал жуткие фото и видео с места ДТП в Иваново: легковушка врезалась в жилой дом, сбила насмерть женщину пешехода. Все трое находившихся в машине, водитель и две пассажирки, погибли.

Фото: ВК, ДТП 163 Самара