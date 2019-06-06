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Жуткие кадры из Иваново: Легковушка врезалась в жилой дом

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В ДТП погибли водитель, две женщины пассажирки и женщина пешеход. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места смертельного ДТП.

Сегодня, 6 июня, в Иваново в жутком ДТП погибли 4 человека.

Сообщается, что ДТП произошло в районе обеда на Минской улице в районе дома 101. Водитель "Лады" совершал обгон на повороте на большой скорости. Он пытался вернуться на свою полосу, но не справился с управлением и вылетел с дороги, а затем врезался в жилой дом.

В результате ДТП погиб водитель, две его пассажирки, а также женщина-пешеход, которую снес неуправляемый автомобиль на тротуаре.

ГИБДД предстоит выяснить все детали ДТП. Возраст погибших не сообщается.

На днях в Самаре в результате ДТП одну из машин вынесло на тротуар, погибла женщина-пешеход. Piter.TV публиковал видео момента ДТП с видеорегистратора.

Видео и фото: ВК, Иваново, 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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