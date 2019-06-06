Жуткие кадры из Иваново: Легковушка врезалась в жилой дом

Сегодня, 6 июня, в Иваново в жутком ДТП погибли 4 человека.
Сообщается, что ДТП произошло в районе обеда на Минской улице в районе дома 101. Водитель "Лады" совершал обгон на повороте на большой скорости. Он пытался вернуться на свою полосу, но не справился с управлением и вылетел с дороги, а затем врезался в жилой дом.
В результате ДТП погиб водитель, две его пассажирки, а также женщина-пешеход, которую снес неуправляемый автомобиль на тротуаре.
ГИБДД предстоит выяснить все детали ДТП. Возраст погибших не сообщается.
На днях в Самаре в результате ДТП одну из машин вынесло на тротуар, погибла женщина-пешеход. Piter.TV публиковал видео момента ДТП с видеорегистратора.
Видео и фото: ВК, Иваново,
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