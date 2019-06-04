В Самаре автомобиль сбил на тротуаре женщину с ребенком

В сети опубликовано видео с моментом ДТП, где авто после столкновения с другой машиной сбил насмерть молодую женщину.

Сегодня, 4 июня, в Самаре авто сбило насмерть на тротуаре молодую женщину, ребенок с травмами в больнице.

ДТП произошло на пересечении Аминева и Солнечной улиц. Два автомобиля не поделили перекресток. После столкновения один из автомобилей отлетел на тротуар, где в это время шла молодая девушка с маленьким ребенком. Женщина от полученных травм погибла на месте. Ребенка с травмами различной тяжести доставили в больницу.

В соцсетях опубликовано видео с моментом ДТП снятое на видеорегистратор автомобиля очевидца ДТП. ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства происшествия.

Видео: ВК, ДТП/63 Самара

Фото: ВК, Новости Самары