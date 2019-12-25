Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе.

В Самарской области отменили масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление было подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. В опубликованном документе уточняется, что с 31 мая утрачивает силу пункт 2.4 в постановлении о комплексе мер по борьбе с коронавирусом.

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