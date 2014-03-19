Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19

Специалист считает уровень коллективного иммунитета от ковида достаточным для РФ.

Российский специалист, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости по коронавирусной инфекции на территории страны. Таким мнением эксперт поделился на пресс-конференции, организованной в центре МИА "Россия сегодня".

Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост. Геннадий Онищенко, академик РАН

Медик пояснил журналистам, что на текущий момент у российских граждан сформирован смешанный иммунитет от ковида. Речь идет о том, что около 18 миллионов человек переболели инфекцией, а свыше 50 миллионов населения - получили прививку. По мнению Онищенко, если с COVID-19 не произойдет катастрофических мутаций в дальнейшем, то общего коллективного иммунитета в РФ будет достаточно для защиты населения страны.

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Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"

