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Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19
Сегодня, 11:11
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Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19

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Специалист считает уровень коллективного иммунитета от ковида достаточным для РФ.

Российский специалист, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости по коронавирусной инфекции на территории страны. Таким мнением эксперт поделился на пресс-конференции, организованной в центре МИА "Россия сегодня".

Я пока не вижу оснований, чтобы у нас с вами пошел резкий рост.

Геннадий Онищенко, академик РАН

Медик пояснил журналистам, что на текущий момент у российских граждан сформирован смешанный иммунитет от ковида. Речь идет о том, что около 18 миллионов человек переболели инфекцией, а свыше 50 миллионов населения - получили прививку. По мнению Онищенко, если с COVID-19 не произойдет катастрофических мутаций в дальнейшем, то общего коллективного иммунитета в РФ будет достаточно для защиты населения страны.

Как коронавирус уходит из повседневной жизни петербуржцев.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"
 

Теги: геннадий онищенко, коллективный иммунитет, пандемия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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