Местный житель погиб от ножевых ранений.

В Самарской области обнаружили тело мужчины, подозреваемого в педофилии. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы Следственного комитета. По данным надзорного ведомства, 2 сентября в районе лесополосы у поселка Винтай Красноглинского района найдено тело местного жителя, который обвинялся по делу о половой неприкосновенности несовершеннолетних (по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ). По предварительным сведениям, гражданин 1989 года рождения скончался от ножевых ранений.

Обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения без признаков жизни. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины ему предшествующие. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что с 2016 по 2021 года погибший на территории поселка Прибрежный Самарской области подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на тот момент было 6 и 8 лет. Свои противоправные действия мужчина записывал на мобильное устройство.

В Самарской области окажут помощь пострадавшим от лесных пожаров.

Фото: togliatti24.ru со ссылкой на социальные сети