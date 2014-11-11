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В Самарской области окажут помощь пострадавшим от лесных пожаров

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По словам главы региона, ликвидации огня мешают аномальная жара и сильные порывы ветра.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что руководство региона окажет поддержку каждому пострадавшему в результате лесных пожаров. Об этом заявил глава субъекта РФ на своей странице в Instagram.

По словам Азарова, ликвидации огня мешают аномальная жара и сильные порывы ветра.

Главная задача – защитить населённые пункты, здесь концентрируем все силы. Пострадавшим в сёлах Гвардейцы и Немчанка оказываем помощь, погибших и тяжёлых случаев нет. Дал поручение с завтрашнего дня произвести первые компенсационные выплаты и по каждой семье оценить ущерб. 

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

Он подчеркнул, тушение лесного пожара в Борском районе продолжается второй день. В его ликвидации принимают участие 586 человек и более 130 единиц специальной техники, включая самолет и вертолет.

Ранее мы сообщали, что в селе Гвардейцы Самарской области потушили пожар, в результате которого сгорели 14 жилых строений. Площадь составила 750 квадратных метров. В ходе ЧП огонь перекинулся на территорию национального парка "Бузулукский бор".

Видео: Департамент информационной политики

Теги: дмитрий азаров, лесной пожар, самарская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Кулакова Ирина
Сегодня 10:35

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