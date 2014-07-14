В Самарской области из-за пала сухой травы сгорели 14 домов

Позже огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор".

В селе Гвардейцы Самарской области потушили пожар, в результате которого сгорели 14 жилых строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной стал неконтролируемый пал сухой травы. В результате ЧП сгорели 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных строений). Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнем в населенном пункте к вечеру 21 августа.

Отмечается, что в ходе пожара огонь перекинулся на территорию национального парка "Бузулукский бор". Согласно последним данным ведомства, площадь активного горения составила 100 гектаров. Для ликвидации ЧП задействованы три пожарных поезда, самолет, вертолет, а также 330 спасателей.

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Видео: Youtube/Евгений Щекин