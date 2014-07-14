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В Москве при взрыве гранаты в квартире погибли два человека

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Инцидент унес жизни мужчины и его несовершеннолетнего сына.

В Москве два человека погибли от взрыва гранаты в квартире. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры российской столицы.

Инцидент произошел 21 августа. В результате инцидента погиб 14-летний подросток и его отец. Еще один несовершеннолетний находится в медицинском учреждении в реанимации. По предварительным данным, взрывное устройство принес с улицы домой один из мальчиков. Отмечается, что на момент ЧП в квартире находилась женщина, она не пострадала. 

По факту инцидента заведены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени возле стихийного мемориала умер дядя девочки, тело которой было найдено на берегу озера. 

Фото и видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: взрыв гранаты, москва, незаконный оборот оружия, причинение смерти по неосторожности
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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Вишняков Фарит
Сегодня 10:43

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