В Москве при взрыве гранаты в квартире погибли два человека

Инцидент унес жизни мужчины и его несовершеннолетнего сына.

В Москве два человека погибли от взрыва гранаты в квартире. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры российской столицы.

Инцидент произошел 21 августа. В результате инцидента погиб 14-летний подросток и его отец. Еще один несовершеннолетний находится в медицинском учреждении в реанимации. По предварительным данным, взрывное устройство принес с улицы домой один из мальчиков. Отмечается, что на момент ЧП в квартире находилась женщина, она не пострадала.

По факту инцидента заведены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото и видео: Telegram / LIFE SHOT