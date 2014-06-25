В Самарской области грузовик столкнулся с поездом

Жертвой ДТП стал один человек, еще восемь - пострадали.

На территории Самарской области в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика погиб один человек. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. Трагедия зафиксирована в Большечерниговском районе, состав сошел с рельс. Пострадавшими на текущий момент считаются девять граждан. Жертвой ДТП стал водитель большегрузного транспорта. Спасатели МЧС России обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. К мероприятиям по ликвидации последствий привлекались силы 32 человек и восемь единиц специальной техники. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции "Бузулук" Оренбургской области. По данным правоохранительных органов, авария связана с тем, что автомобиль попытался переехать железнодорожный переезд на красный свет семафора.

Большегруз Scania переезжал железнодорожный переезд по переезду, который не был оснащен шлагбаумом или заградительным устройством. Пересекал на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с маневровым тепловозом. Водитель большегруза погиб пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Сотрудники пресс-службы из Южно-Уральской железной дороги в собственном Telegram-канале написали о том, в результате данного происшествия пассажирский состав под номером 273 "Имеретинский Курорт - Северобайкальск" был отправлен с задержкой в 31 минуту со станции Бузулук через окружной маршрут следования - через станции Кинель, Самара, Звезда. Далее поезд выехал на свой маршрут вблизи станции Пугачевск.

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Фото и видео: Telegram / МЧС России