В Башкирии ураган снес крышу жилого дома

Ураганный ветер повредил крышу жилого здания, расположенного на территории Баймакского района в деревне Тубинский. Этот населенный пункт находится в российском регионе Башкирия. Информацию о нанесенном имущественном ущербе для местных жителей подтвердили специалисты из администрации. Известно, что кроме дома пострадал также забор.
Ураганный ветер прошелся в деревне Тубинский Баймакского района, разрушения только в одном доме: крыша и забор
сотрудник мэрии по району
Напомним, что специалисты из ГУ МЧС по региону предупреждали население о том, что местами в Башкирии ожидается сильный ветер. Его порывы могут составлять до 27 метров в секунду.
В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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