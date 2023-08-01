В Башкирии ураган снес крышу жилого дома

Информации о пострадавших гражданах на данный момент нет.

Ураганный ветер повредил крышу жилого здания, расположенного на территории Баймакского района в деревне Тубинский. Этот населенный пункт находится в российском регионе Башкирия. Информацию о нанесенном имущественном ущербе для местных жителей подтвердили специалисты из администрации. Известно, что кроме дома пострадал также забор.

Ураганный ветер прошелся в деревне Тубинский Баймакского района, разрушения только в одном доме: крыша и забор сотрудник мэрии по району

Напомним, что специалисты из ГУ МЧС по региону предупреждали население о том, что местами в Башкирии ожидается сильный ветер. Его порывы могут составлять до 27 метров в секунду.

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости