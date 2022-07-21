В Самаре загорелось масло в здании рядом с рынком

Сведений о пострадааших нет.

На территории административного центра в Самарской области загорело масло. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. Пламя находится вблизи с Киевским рынком. В ликвидации огня в общей сложности принимают участие 71 человек из личного состава и 22 единицы техники, от МЧС задействовано в мероприятиях 59 человек и 18 единиц техники. На текущий момент сведений о пострадавших нет.

Сегодня утром произошло возгорание в подвальном помещении бывшего ГПЗ №9. Организована прокурорская проверка соблюдения противопожарного законодательства. пресс-служба прокуратуры по региону

Ранее в региональном МЧС сообщали о возгорании масла на площади 100 квадратных метров в неэксплуатируемом здании на улице Калинина, 1.

МЧС России направило в Ливию самолет с гуманитарной помощью.

Фото и видео: ГУ МЧС России