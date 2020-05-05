В Самаре загорелись несколько частных домов

Пожар локализован.

Днем во вторник, 5 мая, в Железнодорожном районе Самары произошел масштабный пожар. Как сообщили РИА "Новости" со ссылкой на МЧС, возгорание произошло на территории шести частных домов и охватило 700 квадратных метров.

В шестом часу вечера пожар был локализован, в настоящее время проводится проливка и разборка конструкций. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что на фабрике в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Видео: YouTube / Лариса Зайнулина