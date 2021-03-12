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В Самаре в торгово-офисном здании произошел пожар

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Пострадавших и погибших нет.

В Самаре в торгово-офисном здании произошел пожар. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, эвакуация граждан проводилась в "Скале". Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, проводится эвакуация.

заявление ГУ МЧС по региону

Известно, что данные о воспламенении помещения в Октябрьском районе города поступили на пульт диспетчера около 11:45 часов по местному времени (в 10:45 по московскому времени). На месте пожарные определили, что горит фасад здания на втором и третьем этажах.

Сейчас к месту инцидента выехал районный прокурор Александр Левыкин.

В Тольятти ребенок погиб при пожаре на складе.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

             ВК / ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ

Теги: гу мчс, офис, регионы, самара, торговый центр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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