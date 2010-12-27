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В Салавате трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю школьницу
Сегодня, 10:21
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MShaffter

В Салавате трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю школьницу

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На подростков заведено уголовное дело.

В Салавате трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю школьницу.

По версии следствия, 23 июня трое подростков, двое 14 лет и один 16 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Мать потерпевшей узнала о случившемся и заявила в полицию. 

В настоящее время c подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных причин и условий, способствовавших произошедшему, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

СУ СК РФ по РБ

В СМИ пишут, что подростки пошли на реку, где напали на девочку.

Ранее: В ХМАО состоялся суд над вахтовиком-педофилом, который совратил 16 девочек в возрасте от 11 до 15 лет по интернету.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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