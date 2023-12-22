По предварительным подсчетам, ущерб может превышать 30 млн рублей.

В Сахалинской области задержали подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель города Корсакова создал криминальную группу, участники которой занимались выловом и дальнейшей реализацией дальневосточного трепанга. Злоумышленники добывали морских животных с помощью лодок и профессионального водолазного снаряжения. В дальнейшем биоресурсы отправлялись на переработку и продавались за пределами Сахалинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали десятерых участников противоправной деятельности с поличным. Они также установили точки сбыта незаконно добытой продукции. По предварительным подсчетам, ущерб может превышать 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемого в крупном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА