В Сахалинской области четверо членов организованной группы задержаны за незаконный вылов трепанга

Полиция пресекла незаконную схему ловли водных биоресурсов в регионе.

На территории Сахалинской области российскими правоохранительными органами задержано четверо членов организованной преступной группы. Местные жители подозреваются в незаконном вылове трепанга. Известно, что данный вид морского животного считается деликатесом. Его покупка пользуется большим спросом в странах Юго-Восточной Азии. Соответствующей информацией со СМИ в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В полиции уточнили, что подозреваемый из города Корсакова вовлёк в криминальную схему троих своих знакомых. Сообщники осуществляли вылов биологических водных ресурсов на моторных лодках с использованием профессионального водолазного снаряжения. Мужчины следили за обстановкой в береговой зоне, а также акватории моря на случай появления инспекции. Полученный нелегальным путем товар далее отправлялся на переработку и сбыт.

Для этой цели один из фигурантов арендовал помещение в частном секторе в Корсакове, где с помощью оборудования происходила термическая обработка биоресурсов. пресс-служба МВД РФ

Оперативники поймали фигурантов расследования, когда те прибыли на частную территорию после очередного криминального лова. Выявлено 702 экземпляра трепанга сырого и 1127 замороженного. Дополнительно удалось изъять лодки, водолазное снаряжение, металлический чан. Предварительная сумма материального ущерба для государства составляет около 1,2 миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Подозреваемые остаются на свободе под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа