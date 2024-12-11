По словам задержанного, он должен был передать "синтетику" для дальнейшего распространения.

В Подмосковье выявили наркокурьера, который вез пакеты с метадоном. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов у водителя остановили иномарку в деревне Петровское. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в салоне на заднем сиденье сумку с пятью пакетами, наполненными кристаллическим веществом общим весом около 5 кг.

Изъятое отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что содержимым одного из свертков является метадон. По словам задержанного, он должен был передать "синтетику" курьеру для дальнейшего распространения на территории Московского региона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресечена деятельность фиктивных фирм по оказанию косметологических и медицинских услуг.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА