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В США заявили об "ужасной болезни" Байдена

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По словам эксперта, американский лидер едва может ходить.

Политический обозреватель Бенни Джонсон заявил об "ужасной болезни" президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам эксперта, американский лидер едва может ходить. Так он прокомментировал видео с первым публичным появлением Байдена после заражения коронавирусом. Президента США сняли, когда он поднимался на борт самолета, следовавшего в Вашингтон.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не были удивлены решением Байдена выйти из президентской гонки.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: болезнь, джо байден, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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