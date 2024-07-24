В США заявили об "ужасной болезни" Байдена

По словам эксперта, американский лидер едва может ходить.

Политический обозреватель Бенни Джонсон заявил об "ужасной болезни" президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам эксперта, американский лидер едва может ходить. Так он прокомментировал видео с первым публичным появлением Байдена после заражения коронавирусом. Президента США сняли, когда он поднимался на борт самолета, следовавшего в Вашингтон.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не были удивлены решением Байдена выйти из президентской гонки.

Видео: Telegram / РИА Новости