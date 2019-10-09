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Песков: в Кремле не были удивлены решением Байдена выйти из президентской гонки

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По его словам, последние годы происходящего в США научили не удивляться ничему.

В Кремле не были удивлены решением президента США Джо Байдена выйти из гонки за пост главы Белого дома. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, последние годы происходящего в США научили не удивляться ничему. При этом Песков отметил, что Москва очень внимательно отслеживает развитие событий в Соединенных Штатах так же, как и в других крупных странах.

Ранее Песков оценил слова Зеленского о диалоге с Россией.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: джо байден, дмитрий песков, президент сша, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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