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В США заявили, что Запад далек от завершения проекта поставок F-16 Украине

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Марк Милли рассказал о том, что не может назвать дату авиапоставок для ВСУ.

Страны коллективного Запада далеки от реализации проекта военных поставок Вооруженным силам Украины американских истребителей F-16. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции сделал руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Генерал выступил перед журналистами по завершению очередного заседания в Брюсселе рабочей группы, которая занимается координацией поставок оружия и техники киевскому режиму. Марк Милли добавил, что для осуществления инициативы США и союзникам предстоит проделать много мероприятий. СМИ попросили попросили оценить готовность программы поставок Украине истребителей. Иностранец добавил, что есть страны, которые намерены взять управленческую роль в вопросе на стадии планирования. Речь идет о Нидерландах и Дании.

Предстоит проделать еще много работы. Я думаю, что было бы преждевременно называть конкретную дату, когда F-16 или любая другая модель современного самолета будет использована в боевых действиях на Украине.

Марк Милли, генерал США

Эксперт пояснил, что перед тем, как подготовить украинских пилотов к использованию истребителей американского производства, для начала этих летчиков надо обучить иностранному языку. Марк Милли добавил, что "колеса уже пришли в движение", но пока что страны далеки  от завершения этого проекта.

Глава Пентагона проведет в Брюсселе встречу контактной группы по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: f-16, военная помощь, всу, генштаб, запад, марк милли, пентагон, самолеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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