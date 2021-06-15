Экстренные службы эвакуируют местное население.

В США загорелся химический завод Chemtool. Об этом рассказали журналисты местного телеканала NBC News. Они уточнили, что инцидент зафиксирован в Роктоне штата Иллинойса. Экстренные ведомства объявили об эвакуации населения в радиусе одной мили от места возгорания.

Напомним, что пострадавшее здание занимается производством смазок, смазочных материалов, чистящих средств и металлообрабатывающих жидкостей. Оно принадлежит компании Chemtool Inc. Первые сообщения о воспламенении начали поступать около 07:30 утра по местному времени. На данный момент огонь удалось локализовать, но пожар все еще не ликвидирован. Его причина устанавливается.

Глава местной пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон рассказал журналистам, что борьба с огнем с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок (притоку реки Миссисипи). Из-за этого ведомству пришлось отказаться от тушения пламени водой. Сейчас пострадавшее здание уничтожено пламенем "в значительной степени". Предположительно, в воздухе может быть превышена концентрация таких веществ как азот, свинец, серная кислота. Администратор Департамента здравоохранения округа Виннебаго, призвала местное население медицинскую надевать маску при выходе на улицу.

Еще один химический завод взлетел на воздух в Китае: на объекте находилось около 200 человек.

Видео: YouTube / ABC 7 Chicago