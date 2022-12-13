В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек

Машины столкнулись на дороге при нулевой видимости.

По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 30 пострадали после массовой автомобильной аварии, в которой приняло участи е около сотни транспортных средств. Трагедия зафиксирована на территории американского штата Иллинойс. Инцидент связан с распространившейся пульной бурей и плохими погодными условиями. Местные правоохранительные органы уведомили население о том, что видимость на трассе достигла нулевого показателя. В результате на дороге столкнулись 40-60 легковых машин и 30 грузовиков. Из них два транспортных средства воспламенились.

В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли. заявление полиции штата Иллинойс

Медицинские сотрудники пояснили, что пациентам, прибывшим после ДТП, от двух до 80 лет. В некоторых случаях полученные травмы представляют угрозу для жизни. Полиция считает причиной массовой аварии на трассе "сильный ветер, который сдувал почву с фермерских полей и привел к нулевой видимости на шоссе".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости