Уровень безработицы в США сократился с 14,7% в апреле до 13,3% в мае.

В США зафиксировали снижение уровня безработицы. Об этом рассказало министерство труда Штатов, которое опубликовало соответствующие данные.

Согласно статистике, уровень безработицы в США сократился с 14,7% в апреле до 13,3% в мае.

Из исследования следует, что количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, увеличилось 2,509 миллиона.

Ранее глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом кризисе.

Видео: Youtube/Peterson Institute for International Economics