В США зафиксировали снижение уровня безработицы. Об этом рассказало министерство труда Штатов, которое опубликовало соответствующие данные.
Согласно статистике, уровень безработицы в США сократился с 14,7% в апреле до 13,3% в мае.
Из исследования следует, что количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, увеличилось 2,509 миллиона.
Ранее глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом кризисе.
Видео: Youtube/Peterson Institute for International Economics
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