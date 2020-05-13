В Штатах снижается экономическая активность, а также количество рабочих мест.

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом кризисе. Джером Пауэлл считает, что у нынешнего спада не было аналогов в истории.

Значительно хуже, чем любая рецессия со времён Второй мировой войны. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Он отметил, что в Штатах снижается экономическая активность, а также количество рабочих мест. В стране, по его словам, растёт безработица. Все достижения Америки по созданию занятости сошли на нет.

Ранее мы рассказывали, что Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд.

Видео: Youtube/Peterson Institute for International Economics