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В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
Сегодня, 22:02
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Rybka123

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Какой-либо информации о личности умершего нет.

В США зафиксировали первый случай смерти из-за заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в здравоохранительным управлением американского штата Вашингтон.

Какой-либо информации о личности умершего нет. По информации ТАСС, зараженный скончался в округе Кинг, где находится город Сиэтл.

В данный момент известно о 60 людях с коронавирусом на территории США. Зафиксированы минимум три случая передачи вируса от человека к человеку внутри страны.

Ранее мы писали о том, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Эквадоре. 

Теги: коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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