В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В США зафиксировали первый случай смерти из-за заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в здравоохранительным управлением американского штата Вашингтон.
Какой-либо информации о личности умершего нет. По информации ТАСС, зараженный скончался в округе Кинг, где находится город Сиэтл.
В данный момент известно о 60 людях с коронавирусом на территории США. Зафиксированы минимум три случая передачи вируса от человека к человеку внутри страны.
Ранее мы писали о том, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Эквадоре.
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