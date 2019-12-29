В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Какой-либо информации о личности умершего нет.

В США зафиксировали первый случай смерти из-за заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в здравоохранительным управлением американского штата Вашингтон.

Какой-либо информации о личности умершего нет. По информации ТАСС, зараженный скончался в округе Кинг, где находится город Сиэтл.

В данный момент известно о 60 людях с коронавирусом на территории США. Зафиксированы минимум три случая передачи вируса от человека к человеку внутри страны.

Ранее мы писали о том, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Эквадоре.