В Эквадоре зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Женщина приехала на родину из Испании.

В Эквадоре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо.

По ее словам, болезнь обнаружили у 70-летней женщины, которая приехала на родину из Испании. По прибытию она не ощущала никаких недомоганий, однако позднее ее состояние ухудшилось. Больную поместили в отделение интенсивной терапии. Ее состояние оценивают как критическое.

Власти страны установили всех, с кем женщина контактировала после возвращения. За последние две недели наблюдений у них не отмечалось симптомов характерных для заражения коронавирусом.

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