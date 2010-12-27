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В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Сегодня, 11:24
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arteliseev

В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

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Инцидент произошел в американском штате Иллинойс.

Местный департамент здравоохранения распространил сообщение, согласно которому житель штата был госпитализирован после курения электронной сигареты (вейпа). Врачи зафиксировали у пострадавшего тяжелое респираторное заболевание.

Специалисты уточнили, что за последнюю неделю в штате число госпитализаций людей с дыхательными проблемами после курения вейпа увеличилось в два раза. Всего в больницы попали 22 человека, которым от 17 до 38 лет.

Ранее представители Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США рассказали, что американские власти изучают случаи заболеваний легких, которые связаны с курением вейпа. Вспышка заболеваемости коснулась юношей и молодых людей в Висконсине, Иллинойсе, Калифорнии, Индиане и Миннесоте.

Фото: Pixabay

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Теги: вейп, здоровье, смерть, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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